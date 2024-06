Bagno di folla per Cremonini e i portici di San Luca illuminati

BOLOGNA, 06 GIU - Bagno di folla per il cantautore Cesare Cremonini ieri sera nel giorno dell'inaugurazione del progetto artistico "Luci a San Luca" che ha illuminato il portico più lungo del mondo, quello che a Bologna conduce dal Meloncello (vicino allo stadio Dall'Ara) fino al Santuario della Beata Vergine di San Luca. Migliaia di persone sono arrivate da tutta la regione per camminare sotto ai tratti di portici illuminati, un progetto che l'artista bolognese ha ideato e voluto per la sua città, i cui portici sono riconosciuti patrimonio Unesco.

Cesare Cremonini ha espresso la sua felicità sui social scrivendo: "Sono felice perché questo progetto, a cui hanno lavorato centinaia di persone per un anno intero, rispecchia il desiderio delle persone di abbattere divisioni e ritrovare un tratto condiviso da percorrere davvero insieme". Oltre a Cesare Cremonini, era presente il sindaco Matteo Lepore e, nella serata di prove generali, anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi.

L'evento continuerà fino a domenica, dal tramonto all'alba. Si attendono circa centomila persone in cinque giorni.



