A Reggio due civici in sfida per il dopo Vecchi

L'unica cosa quasi certa è che il prossimo sindaco di Reggio Emilia sarà un civico senza tessere di partito in tasca: sia Marco Massari, medico sostenuto dal centrosinistra, sia Giovanni Tarquini, avvocato con il sostegno del centrodestra, non sono iscritti a un partito.

Il centrosinistra che sostiene Massari, dopo due mandati di governo del Pd Luca Vecchi, si presenta, come a Modena, con la forma del campo larghissimo, prova generale delle regionali del prossimo anno: alla lista del Pd si affianca quella di Sinistra Italiana, Verdi/Possibile, M5s, Azione e Stati Uniti d'Europa.

Tarquini è invece sostenuto da Fdi, Forza Italia e Lega.

Il centrosinistra non nega l'obiettivo di chiudere la partita al primo turno, anche perché, alle politiche di due anni fa, le forze che sostengono Massari (che allora si presentavano separate) presero il 63%. L'obiettivo del centrodestra è invece quello di riuscire ad arrivare al ballottaggio per giocarsela testa a tesa nel secondo turno eventualmente previsto il 22 e 23 giugno.

In campo ci sono altri cinque candidati che potrebbero pescare voti più nel campo della sinistra che della destra: si tratta di Paola Soragni (Movimento Reggio Emilia), Vladimir Hasbi Sabillon (Pane Pace Lavoro), Gianni Tasseli (Partito Comunista Reagire), Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica) e Giuliana Maria Reggio (Alleanza Civica).

Uno dei temi che ha animato di più la campagna elettorale è stato quello della sicurezza e dei temi legati all'integrazione: focus particolare sulla situazione della zona della stazione, da tempo luogo sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.

