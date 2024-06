A Modena il campo larghissimo difende il suo feudo

Ci sarà un nuovo sindaco a Modena dopo la fine dell'era di Giancarlo Muzzarelli che ha governato la città per dieci anni.

I favori del pronostico sono tutti per Massimo Mezzetti, ex assessore regionale alla cultura, ex segretario dei Ds che non è mai entrato nel Pd. Dopo un po' di tensioni e discussioni, il centrosinistra è arrivato abbastanza velocemente e in maniera quasi indolore alla definizione del suo nome e ha messo in pista un campo larghissimo: a suo sostegno ci sono sette liste, una coalizione che tiene insieme renziani, Azione, Pd, M5s e Alleanza Verdi/Sinistra.

Il centrodestra tenta la sfida con Luca Negrini, giovane esponente locale di Forza Italia alla guida di una coalizione coesa.

In pista ci sono altri cinque candidati che non dovrebbero impensierire troppo le due coalizioni principali: si tratta di Maria Grazia Modena (Modena per Modena), Chiara Costetti (Respiriamo arra pulita), Marco Meschiari (Movimento 3v), Claudio Tonelli (Modena Volta Pagina) e Daniele Giovanardi (Modena Cambia).

Durante la campagna elettorale si è parlato molto dei temi della sicurezza, ma anche delle questioni di sviluppo economico e dell'emergenza casa.

Modena è la città più grande dell'Emilia-Romagna nella quale si vota, è la città del presidente della Regione Stefano Bonaccini, nonché una delle città feudo della sinistra italiana dove il principale partito (prima il Pci, poi il Pds, poi il Pd) ha ininterrottamente espresso il sindaco dal 1945. Alle elezioni politiche di due anni fa le forze che sostengono Mezzetti, che allora si presentarono separate, sommarono circa il 63%, più del doppio dei voti della coalizione guidata da Giorgia Meloni.

Tutti aspetti che, in casa Pd, rendono Modena una di quelle città dove l'ipotesi di una sconfitta non viene nemmeno presa in considerazione.

