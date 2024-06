A Forlì Zattini in campo per il bis del centrodestra

Il sindaco di centrodestra Gian Luca Zattini va alla ricerca della riconferma, il centrosinistra cerca di riconquistare il Comune perso un po' a sorpresa cinque anni fa, puntando su Graziano Rinaldini. È questo lo scenario delle elezioni comunali di Forlì che viste le forze in campo (sono solo quattro i candidati sindaco) potrebbe chiudersi anche al primo turno senza la necessità di ricorrere al ballottaggio.

Qui, a differenza delle altre città dell'Emilia-Romagna dove il centrosinistra si presenta compatto e in versione campo larghissimo, anche in previsione delle regionali del prossimo autunno, la situazione fra il Pd e i suoi alleati è un po' più complessa. Sia Azione, sia Italia Viva, infatti, hanno deciso di sostenere esplicitamente il sindaco uscente Zattini. Sulla scheda elettorale non ci saranno i loro simboli, visto che esponenti di entrambi i partiti sono confluiti nella lista 'La Civica' (che affianca quelli di Fdi, Fi, Lega e Popolo della famiglia) ma i vertici (fra cui l'ex parlamentare Pd Marco Di Maio) hanno annunciato il loro sostegno a Zattini.

La decisione ha però creato qualche malumore fra gli iscritti che per cinque anni sono stati all'opposizione di Zattini insieme al Pd e così alcuni esponenti di Italia Viva e di Azione, insieme a repubblicani e socialisti, sono candidati nella lista civica 'Rinnoviamo Forlì', che insieme a Pd, M5s e Alleanza Verdi sinistra sostengono Rinaldini. Completano il quadro delle candidature Vito Botticella (Pci) e Maria Ileana Acqua (Contiamoci).

La campagna elettorale è stata pressoché monopolizzata dalla questione dell'alluvione che nel maggio dell'anno scorso ha duramente colpito Forlì come il resto della Romagna: dalla gestione dell'emergenza a quella dei rimborsi. Zattini rivendica il proprio impegno, mentre il suo avversario Rinaldini lo chiama in causa soprattutto per il comportamento del governo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA