A Ferrara Alan Fabbri corre per la riconferma

Alan Fabbri, leghista che cinque anni fa riuscì nella storica impresa di strappare Ferrara al centrosinistra va a caccia del bis. Il centrosinistra tenta la 'reconquista' affidandosi a Fabio Anselmo, avvocato diventato noto a livello nazionale per il suo impegno nei casi Cucchi e Aldrovandi. È questa la sfida che arriva al termine di una campagna elettorale sulla quale non sono mancate asprezze. Una sfida basata sul giudizio dell'operato del sindaco negli ultimi cinque anni, come ovvio che succeda in caso di candidature di sindaci uscenti.

Fabbri è compattamente sostenuto da tutte le forze di centrodestra, con l'aggiunta della propria lista civica, che porta solo il suo nome è che ha il dichiarato obiettivo di raccogliere i voti degli elettori di sinistra che non sono scontenti del suo lavoro.

Nel centrosinistra la situazione è meno compatta che in altre città dell'Emilia-Romagna. Se è vero che al fianco di Anselmo ci sono Pd, M5s, Azione, Sinistra Unita e altre due liste civiche, nel campo avverso al sindaco uscente c'è anche la candidatura di Anna Zonari, appoggiata da 'La Comune' e da una lista della quale fanno parte +Europa e Psi. Daniele Botti (Ferrara Futura) completa il quadro dei partenti.

Il non elevato numero di candidati sindaco potrebbe aiutare a chiudere la partita al primo turno. Alle politiche del 2022 le forze che oggi sostengono Anselmo, sommate, avevano un buon vantaggio di circa 13 punti sulla coalizione di centrodestra. Ma il dato potrebbe, appunto, essere ribaltato dal giudizio dei ferraresi sui cinque anni di governo di Alan Fabbri.



