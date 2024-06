Carabinieri, in E-R 1,5 milioni di chiamate al 112 in un anno

BOLOGNA, 05 GIU - Oltre 250mila pattuglie dei carabinieri nel corso dell'anno in Emilia-Romagna, oltre 700 al giorno in tutta la Regione, 130.000 interventi, nelle strade o nelle abitazioni. E un milione e mezzo di chiamate gestite dal numero di emergenza 112, "spesso risolte dai militari di turno con il semplice ascolto o con la collaborazione delle tante istituzioni locali, regionali e nazionali che compongono in questa area una invidiabile rete di assistenza in favore di tutti". Sono i numeri ricordati dal generale Massimo Zuccher, comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, nel suo discorso in piazza Santo Stefano a Bologna, per il 210/o anniversario dalla Fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

Zuccher ha ricordato anche l'impegno dell'Arma per l'alluvione, "sin dalle prime ore di pioggia notturna di quel maggio dello scorso anno, degli oltre 1.400 carabinieri della territoriale e della forestale giunti da tutta la regione in ausilio alle province più colpite dall'alluvione e che al fianco dei sindaci hanno avvisato casa per casa le persone, soccorso chi era in difficoltà, rifornito aree isolate, concorso alla vigilanza dei corsi d'acqua, degli argini e dei centri abitati".

A margine della cerimonia, il tenente colonnello Ivan Riccio, comandante del reparto operativo di Bologna, ha evidenziato i numeri dell'azione repressiva nel corso dell'ultimo anno in regione (33.500 denunce e 3.500 arresti), ma anche l'attività sulla prevenzione, per esempio le campagne sulle truffe agli anziani e gli incontri nelle scuole su bullismo e violenza ai danni delle donne "piaghe di estrema attualità sulle quali bisogna intervenire in maniera netta".

Tra i militari premiati, encomio solenne al maggiore Maurizio Pallante, al luogotenente Antonio Matassa e al maresciallo Maggiore Cristian Gandolfi del comando provinciale di Reggio Emilia, per le indagini che hanno portato agli arresti dei parenti di Saman Abbas. Encomio semplice per il luogotenente Alfonso Vecchione, brigadiere Cristiano Antonelli e appuntato Stefano Budellazzi della stazione di Brisighella e ai vicebrigadieri Carmine Gigante e Cristian Guerra, per il soccorso a persone colpite dall'alluvione.

