Abbandonati nella campana del vetro, salvati due cagnolini

BOLOGNA, 05 GIU - Due cuccioli di cane sono stati abbandonati in un cassonetto per la raccolta vetro a Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese. Nei giorni scorsi, un dipendente della azienda incaricata dello smaltimento del vetro, mentre stava svuotando la campana, ha trovato un cucciolo abbandonato, ancora vivo, ferito da alcune schegge. Sentendo poi un guaito, molto flebile, ha scavato nei cocci scoprendo e salvando il secondo cagnolino, che si è ripreso appena è stato liberato dal vetro e ha potuto respirare di nuovo.

Allertata la polizia locale della Città Metropolitana di Bologna, i cuccioli, prelevati dagli agenti, sono stati accompagnati all'ospedale veterinario dell'Università di Bologna, sempre a Ozzano. I cuccioli, dopo le cure dei veterinari, stanno meglio e sono fuori pericolo di vita. Sono in corso indagini per individuare l'autore del reato di abbandono e maltrattamento animale, che prevede fino a 18 mesi di reclusione.

