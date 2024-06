A Palazzo Pirelli i 'Cieli di Lombardia' di Francesco Zavatta

'Cieli di Lombardia' è il titolo della personale dell'artista Francesco Zavatta allestita nello Spazio Eventi di Palazzo Lombardia, inaugurata oggi nella sede del Consiglio regionale, a Milano.

La mostra, curata da Luca Tommasi, si sviluppa su tre percorsi. "Il primo - spiegano gli organizzatori - è quello dei fili del tram che fanno alzare lo sguardo verso l'alto, per scoprire scorci iconici della città di Milano come la Torre Velasca, San Siro, Palazzo Pirelli, il Duomo e il nuovo skyline della zona di porta Garibaldi. La seconda sezione comprende autostrade, tangenziali e svincoli dove il punto di vista è volutamente basso per fare emergere tutta la bellezza delle cromie calde del cielo. La terza, infine, è dedicata alle montagne lombarde: quadri di grande formato proprio per aiutare lo spettatore a entrare dentro gli orizzonti delle vette accarezzate da cromie dolci come quelle dei rosa o calde come quelle del tramonto". Le opere sono realizzate a olio su tela e con tecnica mista su carta (china, pastelli, acrilici).

Francesco Zavatta, classe 1986, è un giovane pittore e artista originario di Rimini, ma milanese d'adozione. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti a Firenze e si è poi specializzato all'Accademia di Belle Arti di Venezia.

All'inaugurazione hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e la vicepresidente della Commissione Attività produttive, Silvia Scurati, che ha promosso l'iniziativa.

La mostra potrà essere visitata fino a mercoledì 26 giugno nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13. L'ingresso è libero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA