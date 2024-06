Torna Sequoie Music Park, a Bologna da 13 giugno a 22 luglio

Con le sue 80mila presenze della passata edizione, Sequoie Music Park rappresenta la più importante rassegna musicale dell'Emilia-Romagna: dal 13 giugno al 22 luglio prossimi, il cartellone della quarta edizione diretto da Gualtiero Sabatini torna nel Parco delle Caserme Rosse, un'arena di 6500 metri quadrati nella periferia nord di Bologna. Quest'anno Sequoie Music Park punta a emergere nel panorama nazionale offrendo una programmazione artistica a 360 gradi - ha spiegato Sabatini alla presentazione - con eventi per età e gusti diversi e in un'ottica sempre più eco-sostenibile.

Un cartellone, dunque, dal forte sapore internazionale, con qualche eccezione italiana come Fulminacci, il duo Salmo/Noyz Narcos, Mahmood (già sold-out), intriso di rock e di pop in tutte le loro sfumature: dai granitici Mogwai a Cat Power che canterà Bob Dylan, dal batterista dei Pink Floyd Nick Mason al punk svedese dei The Hives, dal songwriting di Glen Hansard a quello di James Arthur, dal ritorno delle boy-band come Take That e Blue, alla party band mondiale per eccellenza dei Kool & The Gang. E in collaborazione con il Teatro Europauditorium, la comicità del trio Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi nella serata del 19 giugno, e la simpatia di Elio e Le Storie Tese. Prevendite attive sul circuito TicketOne.

A Sequoie Music Park, anche quest'anno si affianca la rassegna, solo apparentemente minore, Bonsai Bologna, poco distante dal palco di Sequoie e nello stesso parco: musica e teatro con una lineup artistica che spazia da Hanabie a Palaye Royale e Alvvays, al rock prepotente tutto al femminile di The Warning, i Dogstar, gli artisti italiani Tropico Petrella e Cosmo, Motta, Mecna e Marlene Kuntz.



