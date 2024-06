Strage Suviana: dimesso il 42enne ferito ricoverato a Cesena

Leonardo Raffreddato, 42 anni, uno dei feriti più gravi dell'incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana, è stato dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale Bufalini di Cesena. Era ricoverato nel centro grandi ustionati dell'ospedale per le ustioni riportate su circa il 20% del corpo, in modo particolare sulle mani, particolarmente profonde. A complicare il quadro clinico c'erano state problematiche al sistema respiratorio, provocate dall'inalazione subita di fumi e gas roventi. Benché dimesso, rimane in cura. Si è affidato all'avvocato Lorenzo Valgimigli, che potrà partecipare agli accertamenti disposti dalla Procura per far luce sulle cause di quanto avvenuto.

