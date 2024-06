Solids al via, domani la seconda edizione a Parma

Al via domani, 5 giugno, la seconda edizione italiana della manifestazione che riunisce le aziende produttrici di macchine per la lavorazione, la trasformazione, l'analisi, il trasporto e lo stoccaggio dei materiali in polveri, granuli e dei solidi sfusi. Fino al 6 giugno, il Padiglione 8 di Fiere di Parma ospiterà le proposte più innovative e le tecnologie più avanzate, alcune delle quali legate alla robotica e all'intelligenza artificiale, di 140 aziende.

Oltre alla parte espositiva, si terranno convegni, workshop, dimostrazioni pratiche, approfondimenti, tutti dedicati alle tecnologie per la lavorazione e trasformazione dei materiali sfusi. Saranno allestiti un "Percorso Recycling" in cui verranno esposte le tecnologie per il recupero, il trattamento, lo smaltimento e la valorizzazione degli scarti di produzione e un'"Area Start-Up", che riunirà le imprese emergenti più interessanti.

