Il People Mover si sdoppia, arriva la navetta elettrica

A Bologna, da domani, prende il via una linea di bus elettrici che affiancherà il People mover per tutta l'estate: si chiama 'Marconi Express 949' ed è stata attivata da Marconi Express e Tper in accordo col Comune di Bologna. Collegherà direttamente l'aeroporto Marconi e il centro città, con capolinea in piazza Malpighi, senza soste intermedie, differenziandosi dalla monorotaia che invece si ferma in stazione.

La linea sarà attiva per tre mesi fino all'8 settembre per 22 ore al giorno, dalle 4 (con la prima corsa da piazza Malpighi) alle 2 (ultima corsa dall'aeroporto alle ore 1.32). La frequenza sarà di una corsa ogni 33 minuti. La flotta che effettuerà il collegamento comprende solo bus ecologici e 100% elettrici, tra cui tre nuovi modelli del brand Heuliez di Iveco Bus, forniti a Marconi Express da Maresca e Fiorentino.

Al termine del periodo estivo, Marconi Express e Comune di Bologna valuteranno se riproporre il servizio: "Chiaramente è stato fatto un investimento da parte di Marconi Express, la nostra intenzione è avere un servizio stabile", sottolinea l'assessora alla mobilità del Comune di Bologna Valentina Orioli. "La logica - spiega Orioli - è quella di avere una complementarietà di servizi, durante il giorno c'è la possibilità di scegliere se viaggiare sulla stazione o sul centro in base alla necessità".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA