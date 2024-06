Vasco Brondi riaccende Le Luci della Centrale Elettrica in un unico evento per festeggiare il decennale del disco 'Costellazioni', lunedì 2 dicembre all'Alcatraz di Milano, nell'anno caratterizzato dall'uscita del nuovo album di inediti 'Un segno di vita'. Il concerto è prodotto e organizzato da Imarts International Music & Arts di Carpi e le prevendite sono già aperte sul circuito Ticketone. L'album, tra i più amati della sua discografia, per la prima volta aprì a Brondi le porte dei grandi spazi live e ampliò notevolmente la sua popolarità anche al di fuori di quell'ambito indie in cui il progetto Le Luci della Centrale Elettrica era nato e cresciuto. Il disco, rispetto ai precedenti, riflette una visione più ampia e filosofica del mondo attraverso l'esplorazione di nuovi suoni ma mantenendo intatte la poesia e l'introspezione che hanno da sempre caratterizzano lo stile di Vasco Brondi. Un disco diventato cult, che ha saputo catturare lo spirito del tempo, affrontando temi di rilevanza sociale e culturale che risuonano tutt'oggi come un inno generazionale. "Dieci anni di un disco che ha portato un grande cambiamento - commenta l'artista -. Dopo i primi due album in cui avevo trovato una voce e quattro anni di silenzio, ero tornato da un viaggio solitario lungo sei mesi e mi sono rimesso a scrivere.

Ne è uscito Costellazioni, un disco provinciale e spaziale. Il 2 dicembre lo risuoniamo all'Alcatraz di Milano, la città dove l'ho scritto in un appartamentino di Lambrate prima di ri-trasferirmi a Bologna e ri-ri-trasferirmi a Ferrara. Era l'inizio della fine della mia gioventù. È stata una grande festa, uno scontro tranquillo. Senza ironico distacco, senza disincanto. Solo immenso smarrimento e immensa libertà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA