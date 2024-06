Militante Fdi aggredito in autogrill,solidarietà da Lollobrigida

Ieri sera l'aggressione ad un giovane militante bolognese di FdI - di rientro dal comizio per la chiusura della campagna elettorale del partito che si è svolta a Roma - in una stazione di servizio sull'autostrada nei pressi di Arezzo. Oggi, dopo il racconto dei fatti, la vicinanza di Fratelli d'Italia Bologna e Emilia-Romagna e del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida che esprime "solidarietà" al ragazzo con l'auspicio che "sia fatta piena luce sull'accaduto. Ancora una volta - osserva il ministro - assistiamo a fenomeni di intolleranza politica molto preoccupanti, volti a impedire, con la violenza, il diritto di esprimere il proprio pensiero e la propria appartenenza politica".

In base a quanto riferito da Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione Emilia-Romagna, ieri sera quando la comitiva di ritorno da Roma è fermata all'autogrill di Montepulciano Est, Federico Piazza, 23 anni, di Zola Predosa, "è andato in bagno e lì è stato aggredito da cinque o sei persone: è stato buttato a terra, uno di loro gli ha sferrato un pugno in faccia e altri lo hanno colpito alla testa. Uno degli aggressori, ci ha detto Federico, indossava una maglietta dell'Osa", il collettivo Opposizione Studentesca d'Alternativa. Poi, ha aggiunto ancora Evangelisti "gli aggressori sono andati via a bordo di una macchina e un furgone, abbiamo chiamato la Polizia Stradale".





