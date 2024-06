Tornata regolare circolazione treni dopo guasto linea a Parma

E' tornata regolare alle 17, sulla linea convenzionale Milano-Bologna, la circolazione ferroviaria in prossimità di Parma dopo un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni registrato in mattinata e che aveva portato alla sospensione del traffico a partire dalle 11.15 poi ripartito ma in via rallentata verso le 14.

L'evento, ha portato a rallentamenti compresi tra 30 e 50 minuti per 2 treni Alta Velocità, 4 Intercity e 20 Regionali mentre sono stati limitati nel percorso 11 treni Regionali e 2 sono stati cancellati. Si è registrato un ritardi di 170 minuti per un solo treno Intercity.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA