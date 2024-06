In Emilia-Romagna tornano pioggia e temporali: si prevede, infatti, una domenica contrassegnata dal maltempo, con temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili inizialmente sui rilievi centro-occidentali ed in successiva estensione nel corso della giornata al rimanente territorio regionale. Per questo, la protezione civile ha emesso un'allerta gialla valida per domani su tutto il territorio della regione.





