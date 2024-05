Rassegna culturale in una galleria d'arte a cielo aperto

Al via la decima edizione di 'gARTen', rassegna culturale dedicata a scultura, cinema e musica dal vivo che dall'1 al 23 giugno trasformerà il parco di Villa Rovere a Correggio (Reggio Emilia) in una galleria d'arte a cielo aperto attraverso le opere di artisti affermati - Marcello Gobbi, Carmine Leta, Dario Tironi - e studenti delle Accademie di Belle Arti italiane, accompagnati dai loro professori. Una proposta dell'associazione Idee di gomma, affiliata ad Arci, con il patrocinio del Comune di Correggio e il contributo della Regione Emilia-Romagna, che per la decima edizione conta dieci appuntamenti tra concerti, proiezioni, spettacoli, workshop, mercatini e cene sotto le stelle.

Tra gli artisti invitati, lo scultore bresciano Marcello Gobbi espone due creazioni rivestite di silicone: 'Presenza uno', figura umana silenziosa e senza identità, e 'Lo stato delle cose', simulazione plastica di un naufragio universale e contemporaneo. Carmine Leta, artista di origini calabresi, con la struttura in ferro 'Grande Moebius' proietta verso un utopico ricongiungimento degli opposti, mentre con 'Oltreuomo', mezza figura maschile alta tre metri, crea un cortocircuito simbolico ed evocativo tra l'uno e il molteplice, l'essere in potenza e l'essere in atto, il pieno e il vuoto. Il bergamasco Dario Tironi presenta, infine, due opere: 'The dream catcher', acchiappasogni contemporaneo costituito da un groviglio di cavi e dispositivi elettronici recuperati e combinati dall'artista, e 'The ancient plastic society', scultura ricavata dalla manipolazione di paraurti di recupero. Il percorso espositivo è completato dalle sculture realizzate dagli studenti delle Accademia di Belle Arti di Torino, Bologna, Napoli e Urbino, alle quali si aggiungono l'Accademia di Brera, che torna a Correggio dopo un anno di assenza, e l'Accademia di Belle Arti di Firenze, alla prima partecipazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA