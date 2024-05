Cimbri e Caselli tra i Cavalieri del lavoro di Mattarella

Ci sono anche il presidente di Unipol Carlo Cimbri e la cantante e produttrice sassolese Caterina Caselli tra i 25 Cavalieri del lavoro nominati oggi con decreto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cimbri, 59 anni, è in Unipol dal 1990. Dal 2010 al 2022 ne è stato amministratore delegato.

Caselli, 78 anni, soprannominata Casco d'oro negli anni '60, è nota al grande pubblico soprattutto per hit come Nessuno mi può giudicare e Insieme a te non ci sto più. Dopo il ritiro avvenuto negli anni '70 si è dedicata all'attività di talent scout: tra gli artisti da lei scoperti e lanciati Andrea Bocelli, Elisa, Malika Ayane e Giuni Russo. È amministratrice delegata di Sugar Music, etichetta discografica e casa editrice musicale italiana da lei fondata nel 1989.

Tra i Cavalieri ci sono anche Paolo Bertazzoni, classe 1955, ceo dell'omonima azienda di elettrodomestici di Guastalla (Reggio Emilia), e Antonio Serena Monghini (1947), che dal 1994 è alla guida della ravennate Alma Petroli.



