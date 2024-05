A Piacenza i funerali di Anelli, 'ha onorato il suo ruolo'

"Non penso di esagerare se dico che il professor Anelli è stato un rettore che l'appellativo 'Magnifico' lo ha meritato davvero e lo ha interpretato nel migliore e più alto dei modi. Un titolo non solo onorifico dovuto al ruolo e alla tradizione accademica, ma una qualifica che Anelli ha davvero onorato e tradotto in una gestione dell'Ateneo dei cattolici italiani intelligente, dinamica, competente e lungimirante". Così monsignor Claudio Giuliadori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica ha ricordato dal pulpito del Duomo di Piacenza il rettore Franco Anelli, morto nella serata di giovedì 23 maggio nella sua abitazione del centro di Milano. Al rito presente anche la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

"Come ho detto poco fa alla sua mamma, Franco Anelli non è stato solo un Magnifico Rettore, è stato una persona splendida, molto amato - lo avete visto da quanti sono venuti a salutarlo oggi a Milano - e che molto ha amato". Così la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha ricordato il rettore Franco Anelli a margine dei suoi funerali nella cattedrale di Piacenza, gremita. "Ha molto amato l'Università, l'insegnamento, gli studenti - ha detto Bernini - e questo lo so per esperienza avendo lavorato con lui per due anni. Per questo tutti noi oggi lo salutiamo con affetto e con amore, certi che quello che lui ha portato è stato tanto e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto e che non sarà dimenticato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA