A Bologna i 5 finalisti dello Strega per 'Le voci dei libri'

Sono undici gli appuntamenti in programma a giugno per "Le voci dei libri" , la rassegna organizzata a Bologna da rCoop Alleanza 3.0, in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna e con Librerie.coop, patrocinata dal Centro per il libro e la lettura del Mic - Ministero della Cultura e resa possibile grazie al prezioso contributo di BPER. Fra quelli in programma, il 18 giugno, una tappa dello Strega tour con la presentazione dei cinque finalisti che saranno annunciati il prossimo 5 giugno.

All'incontro alle 18 all'Oratorio di San Filippo Neri ci saranno, fra gli altri, il sindaco Matteo Lepore, il direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comitato direttivo del premio Strega Stefano Petrocchi, il presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Pierluigi Stefanini e la direttrice responsabile dei quotidiani "QN Quotidiano Nazionale", "il Resto del Carlino", "Il Giorno" e "La Nazione" Agnese Pini.

Il primo appuntamento - ha spiegato Romano Montroni, consulente Progetto Cultura di Coop Alleanza 3.0, presentando il cartellone - sarà invece il 4 giugno alle 18 nella piazza coperta di Biblioteca Salaborsa con la presentazione di "Il fascismo non è mai morto" (Edizioni Dedalo) di Luciano Canfora.

Il giorno dopo, sempre nello stesso posto e alla stessa ora, toccherà a Michele Ramous Fabj, Alberto Bertoni e Giovanni Infelise che daranno voce al libro di Mario Ramous "Poesie inedite 1946-1972" (Pendragon). Il 7 giugno Maria Grazia Calandrone presenterà il suo "Magnifico e tremendo stava l'amore" (Einaudi). E ancora l'11 giugno Gian Arturo Ferrari, insieme a Marcello Domini e Barbara Maccaferri, farà conoscere "La storia se ne frega dell'onore" (Marsilio).

Il 12 giugno alle 17.30, all'Oratorio di San Filippo Neri, Gigi Riva presenta "Ingordigia. Vita, morte e truffe del broker dei vip" (Mondadori) con la partecipazione del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il giorno dopo alle 18 in Salaborsa, Daniele Francesconi dialogherà con Anna Maria Lorusso, su "L'intruso" (Incontri Editrice).

Dopo l'appuntamento con i vincitori dello strega, il 20 alle 18, ancora all'Oratorio di San Filippo Neri, Enrico Franceschini presenterà "La mossa giusta" (Baldini + Castoldi).

Il 21 giugno alle 18, nella piazza coperta di Salaborsa, Elisa Berti parlerà del suo nuovo libro "Come il respiro del vento. La storia vera del Centro Tutela Fauna Monte Adone" (Sonzogno).

E ancora il 25 sempre il Salaborsa Marco Madonia e Gianluca Rotondi presenteranno "L'unicorno. Ascesa e caduta della start-up che voleva salvare il mondo dalla plastica" (Baldini+ Castoldi); il 27 Alberto Bertoni con Massimo Scrignòli racconteranno "Libro dell'ansia" (Book Editore).

L'accesso agli incontri sarà possibile a partire da 45 minuti prima dell'inizio, fino alla capienza massima. .Quelli che si tengono in Salaborsa sono trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube di Bologna Biblioteche. Tutte le info su www.bibliotecasalaborsa.it.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA