Alla Fiera di Parma contro alla rovescia per Solids

Conto alla rovescia per Solids Parma 2024 la fiera italiana dedicata alle tecnologie per la lavorazione e trasformazione dei materiali sfusi che si svolgerà al Padiglione 8 di Fiere di Parma il prossimo 5 e 6 giugno. A partecipare - spiega una nota - "oltre 140 aziende che esporranno le loro proposte più innovative".

"Nel corso della manifestazione, convegni, workshop e approfondimenti esploreranno i temi più urgenti e risponderanno alle domande più scottanti del settore e gli espositori porteranno in fiera le loro tecnologie più avanzate, alcune delle quali legate alla robotica". Due, si legge ancora, "le novità più interessanti dell'edizione 2024: il Percorso Recycling, in cui scoprire i processi avanzati di selezione, separazione, macinazione, stoccaggio, dosaggio e trasporto dei materiali sfusi per vari settori, con l'esposizione di tecnologie e soluzioni all'avanguardia per il recupero, il trattamento, lo smaltimento e la valorizzazione degli scarti di produzione; l'Area Start-Up, dedicata alle imprese emergenti, che ospiterà quattro interessanti realtà, ognuna delle quali ha provato - con successo - a dare risposta e soluzione ad alcune delle problematiche più diffuse nel settore: Maintant, Robotizr, Neurality e Silbloxx.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA