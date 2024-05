I 20 anni di Biografilm, con Assayas e Abel Ferrara

Biografilm festeggia 20 anni con 77 film in selezione ufficiale, 58 anteprime di cui 19 anteprime mondiali: il festival sul cinema documentario e biografico è in programma a Bologna dal 7 al 17 giugno e sulla piattaforma streaming MYmovies One ed è stato presentato dai direttori artistici Chiara Liberti e Massimo Benvegnù. In apertura l'anteprima italiana di Hors du Temps di Olivier Assayas, il più autobiografico nell'insieme delle opere del regista, ambientato nella campagna francese all'inizio della pandemia, dove due fratelli con le rispettive compagne trascorrono "fuori dal tempo" il periodo di isolamento. Assayas presenterà il film in sala e riceverà il Celebration of Lives Award. La serata di premiazione finale, il 16 giugno, spetta invece all'anteprima italiana di Turn in the Wound di Abel Ferrara, presente in sala. Un documentario sull'esperienza della guerra in Ucraina. Nel film, Patti Smith canta e interpreta le parole di Artaud, Daumal e Rimbaud, e la sua voce si unisce a quelle dei soldati e di quanti vivono nelle zone di combattimento. Tanti i titoli che regalano sprazzi di memoria personale e collettiva, da Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer di Samuele Rossi a Il frastuono e il silenzio di Giampaolo Penco su Toni Negri, da Nomade che non sono altro di Fedora Sasso sui Nomadi a La Storia il romanzo dello scandalo di Silvia Luzi su Elsa Morante. E poi, Cerchi di Margherita Ferri, film prodotto dalla Regione Emilia-Romagna: un corto di 35 minuti sulla vita dopo aver subito un reato, scritto da Elisa Ravaglia e proiettato in anteprima assoluta.

Numerosi, come di consueto, gli ospiti: oltre a Olivier Assayas e Abel Ferrara, il produttore indipendente Ted Hope, il fotografo Joel Meyerowitz; gli attori Micha Lescot, Benjamin Lavernhe, Valerio Lundini e Edoardo Ferrario; le attrici Talia Ryder, Nine D'Urso e Barbara Ronchi; la regista candidata all'Oscar Kaouther Ben Hania, il regista e sceneggiatore Thomas Cailley, la regista Malgorzata Szumowska, l'autore e regista Massimo Coppola, il cantautore Andrea Laszlo De Simone, lo scrittore Carlo Lucarelli, il cantautore e attore Luca Chikovani.



