Ammonito per bullismo un ragazzo minore di 14 anni

Uno dei primissimi provvedimenti a livello nazionale adottati nei confronti di un ragazzo di meno di 14 anni. Il questore di Forlì-Cesena ha infatti emesso il primo ammonimento per atti persecutori riconducibili ad atti di bullismo, commessi da un giovane non ancora 14 enne, di una scuola secondaria di primo grado del comprensorio di Cesenatico, nei confronti di un suo coetaneo. I genitori della vittima si sono rivolti ai carabinieri dopo avere appreso delle continue vessazioni cui era sottoposto quotidianamente il proprio figlio, consistenti in insulti, derisioni, percosse e danneggiamenti di alcuni oggetti.

Le indagini hanno verificato l'accaduto e rilevato che il ragazzo in più occasioni aveva avuto comportamenti inadeguati e anche poco rispettosi nei confronti degli altri compagni di classe e dei docenti. Il provvedimento è stato notificato al minore alla presenza dei genitori, ai quali è stata applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria in quanto tenuti a vigilare sul comportamento dei propri figli.



