Al Mei omaggio a Claudio Lolli e premio a Radio Capodistria

Un omaggio ai settant'anni di Romagna Mia e all'indimenticato Claudio Lolli, il cantautore bolognese di 'Ho visto anche degli zingari felici' scomparso quasi sei anni fa, un premio speciale a Radio Capodistria "la prima radio indipendente", ospiti tra cui Filippo Graziani, che interpreta la musica del padre Ivan a 25 anni dalla morte, Beatrice Antolini, una delle migliori espressioni del cantautorato indipendente italiano che presenterà in anteprima il nuovo disco, ed Enrico Brizzi, che celebrerà i trent'anni del libro 'Jack Frusciante è uscito dal gruppo': sono tra i primi eventi annunciati oggi per la prossima edizione del Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, che si terrà a Faenza (Ravenna) dal 4 al 6 ottobre.

Oltre 300 artisti e band 'under 35' si sono già iscritti al Mei Superstage, contest rivolto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco per suonare al Mei 2024: le iscrizioni sono aperte fino al 29 agosto. Il Meeting Music Contest, invece, terrà la sua finale il 24 agosto al Meeting dell'Amicizia di Rimini, mentre il Liscio nella Rete premierà il vincitore nella prima settimana di luglio a Gatteo Mare (Forlì-Cesena), il contest Onda Rosa Indipendente per la musica al femminile terrà la finale in settembre a Bologna e il Premio Bruno Lauzi per la nuova canzone d'autore si concluderà il 25 luglio ad Anacapri. A inaugurare il Mei - ha anticipato il patron Giordano Sangiorgi - sarà il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, che presenterà il nuovo 'Codice dello spettacolo dal vivo'.

Il Mei è da sempre la più importante piattaforma di scouting degli artisti delle piccole realtà musicali indipendenti ed emergenti ed è stato la piattaforma di lancio di molti 'pilastri' della musica, dai Maneskin a Diodato, dai Negramaro a Brunori Sas, da Ghali a Levante, Ermal Meta, Calcutta.



