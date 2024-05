Torna in 100 sale italiane Buena Vista Social Club

Era il 1999 quando usciva Buena Vista Social Club, il film con cui Wim Wenders lanciò nel mito le antiche glorie cubane capitanate da Compay Segundo. Il successo del film fu planetario: grazie a Wim Wenders Foundation, per festeggiare i 25 anni dalla sua prima uscita, la Cineteca di Bologna, con il suo progetto per la distribuzione dei classici restaurati 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema', e CG Entertainment riportano Buena Vista Social Club in 100 sale italiane dal 30 maggio.

La vicenda è nota: un gruppo di musicisti della tradizione cubana viene riunito dal chitarrista Ry Cooder per realizzare un disco e una tournée. Confessioni personali, percorsi musicali, racconti di vita vissuta s'intrecciano in uno splendido affresco dove la macchina da presa di Wenders, cattura il cristallino talento e l'insopprimibile gioia di vivere di questi straordinari musicisti. "Sono andato a L'Avana per girare il film, un posto dove non ero mai stato prima", ha raccontato Wenders. "Tutto ciò che conoscevo era la musica che questi vecchi avevano prodotto, una musica elettrizzante, inebriante, contagiosa. Una volta che ho visto e filmato L'Avana, ho capito cosa c'era di così speciale in questa musica: era uscita da questa città. Quella musica era il sangue di questa città. E questi vecchi seppero produrre e riprodurre quella storia del loro luogo, perché non l'avevano abbandonata". Cineteca di Bologna e CG Entertainment torneranno di nuovo sul cinema di Wim Wenders nella prossima stagione con 'Paris, Texas': dopo la prima mondiale del restauro, in questi giorni al Festival di Cannes nella sezione Cannes Classics, e la prima italiana a Bologna al festival 'Il Cinema Ritrovato' il prossimo giugno, Paris, Texas tornerà nelle sale italiane, grazie a Wim Wenders Foundation, nella stagione 2023-2024 del 'Cinema Ritrovato. Al cinema'.



