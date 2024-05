Istruzione, San Marino a Conferenza ministri Spazio Europeo

Per la prima volta, la settimana prossima a Tirana, San Marino parteciperà alla Conferenza dei ministri dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore: con un ruolo attivo e con diritto di voto al pari degli altri Paesi UE, come riporta San Marino Rtv. Lungo il percorso dell'accreditamento, in un lavoro di concerto tra Segreteria, Dipartimento Istruzione e Università, sfociato in una riforma dalla quale è disceso il pacchetto di decreti - 8 provvedimenti, compreso quello relativo all'Ims - nell'ottica di una maggiore autonomia interna e per un pieno riconoscimento verso l'esterno.

"Questo insieme di provvedimenti è stato uno sforzo importante - ha detto il Segretario per la Cultura e Università, Andrea Belluzzi - che ha delle enormi potenzialità per sviluppare appieno la cittadinanza Europea del nostro sistema universitario. Quindi, apertura verso l'esterno, riconoscimento dei titoli in tutto il contesto, riconoscimento anche dei percorsi, dei progetti e apertura a nuovi percorsi e progetti di formazione di respiro pienamente europeo".

La direttrice Unirsm, Laura Gobbi, ha sottolineato come "con il gruppo di lavoro che ci ha seguito è nata una sorta di collaborazione, di scambio, questa forse è stata la soddisfazione più grande, dopo tanti anni di lavoro, di monitoraggio, che noi abbiamo presentato come modello anche da proporre alle altre Università dello Spazio europeo d'istruzione superiore. E uno è stato il Patto Territoriale che, come sappiamo, è un punto apicale dell'integrazione della nostra università nel territorio Sammarinese".

Modello per gli altri micro-Stati, con le Isole Faroer pronte ad entrare nello spazio europeo hanno richiesto la consulenza di San Marino per raggiungere un risultato analogo. Risultato corale, frutto di condivisione - torna a dire il Rettore Unirsm, Corrado Petrocelli - che accanto ai traguardi mette in evidenza le sfide.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA