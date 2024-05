Ausl Bologna premiata per le Cliniche oculistiche virtuali

Il Politecnico di Milano ha premiato il progetto della Ausl di Bologna delle Cliniche virtuali oculistiche come migliore esempio di telemedicina.

"Perché noi? Perché è un progetto che è completamente nato sulle direttive della le linee guida della telemedicina che sono state lanciate un anno e mezzo fa", dice il dg della Ausl di Bologna, Paolo Bordon, che spiega come le Cliniche oculistiche virtuali abbiano avuto altri riconoscimenti, in particolare da Agenas.

"È un progetto completamente digitalizzato, cioè non c'è carta, e va nell'ottica degli obiettivi della riforma sanitaria nazionale, il decreto ministeriale 77, che dà molta forza a quei progetti dove per garantire assistenza sanitaria nella prossimità e nei luoghi di vita dei cittadini", spiega Bordon.

"Sono migliaia i pazienti malati malattie dell'occhio - a pieno regime fino a 10mila - che prima di questo progetto dovevano andare per i controlli all'ospedale Maggiore. Adesso con questo investimento tecnologico", costato alla Ausl di Bologna 1,5 milioni di euro e "attrezzature come l'Oct e tutta una serie di misurazioni del campo visivo e grazie anche degli strumenti molto sofisticati, posizionati a Bazzano, Bentivoglio, e in altre postazioni tra cui presto anche Vergato", i cittadini potranno evitare di spostarsi. Sul posto, infatti, ci sarà un tecnico che esegue l'esame diagnostico e il referto arriva dall'oculista, che analizza gli esami "a distanza da Bologna".

In questo modo è possibile effettuare "migliaia di prestazioni tutto digitalizzato". "L'esito del referto finisce nel Fascicolo Sanitario Elettronico, come atteso nelle linee guida ministeriali", precisa Bordon che fa anche parte della commissione di Agenas per la telemedicina. "Questo è un esempio da esportare - conclude il dg della Ausl di Bologna Bordon - e siamo stati premiati anche per questo motivo".



