È sbarcata attorno alle 10.40 a Marina di Ravenna la nave ong 'Sea Eye' con a bordo 52 migranti di cui 6 minori e tra questi 4 non accompagnati. Solo due migranti necessitano di accertamenti per via di un trauma e perciò saranno accompagnati in ospedale per gli esami del caso.

Non risultano casi di scabbia segnalati a bordo. Le nazionalità di provenienza sono Siria (26), Bangladesh (19), Palestina (3), Pakistan (2), Marocco (1), Egitto (1).



