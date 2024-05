Bimbo di 8 anni investito da un autocarro vicino a scuola

Un bimbo di 8 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Ca' de Fabbri, frazione di Minerbio, nel Bolognese. E' stato investito da un autocarro in via Ronchi Inferiore, poco lontano da una scuola elementare. Da una prima ricostruzione, il bambino sarebbe sfuggito per un attimo alla mamma, che era con lui e con altri genitori, finendo in strada dove è stato travolto.

A quanto si apprende da alcuni testimoni, il conducente dell'autocarro si sarebbe trovato davanti il bimbo all'improvviso, non riuscendo a evitare l'impatto che lo ha sbalzato in avanti di alcuni metri. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e portato in ambulanza, insieme alla madre che lo ha accompagnato, all'ospedale Maggiore di Bologna, con ferite giudicate di media gravità. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.



