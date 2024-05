F1: sindaco Imola, il Gp un riscatto per noi e il territorio

"Un gran premio di Formula 1 straordinario, con una partecipazione record, tutto si è svolto come previsto. Un'edizione unica, dedicata ad Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Una grande prova organizzativa e un grande ritorno dopo un 2023 difficile, ma il risultato di oggi rappresenta un riscatto per Imola e tutto il territorio. Una risposta oltre le migliori aspettative da parte del pubblico, che dimostra di apprezzare e amare un circuito storico e cittadino come è quello di Imola". Così il sindaco di Imola Marco Panieri commenta il weekend del Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, giunto all'epilogo.

"Anche tutto il FuoriGP, che si è svolto nel centro storico, è stato coronato ogni sera da un grande successo, colmando le vie e le piazze della città di energia, passione, colori ed entusiasmo", ha dichiarato Panieri, secondo cui "Imola era pronta e si è dimostrata all'altezza, unendosi con la passione di oltre 200.000 persone presenti".

Soddisfazione anche dal presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi: "Il brillante risultato di questo Gran Premio è frutto di un gioco di squadra che Formula Imola ha saputo coordinare", il suo commento. Secondo il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, "qui la Ferrari, più che una passione, è una vera fede che va al di là del risultato; questo è molto bello e incoraggiante".



