F1: Leclerc, domani voglio andare con l'obiettivo di vincere

"Voglio andare domani con l'obiettivo di vincere". Lo ha detto Charles Leclerc, visibilmente deluso per la seconda fila al termine delle qualifiche per il Gran premio di Imola. Il monegasco della Ferrari sperava nella pole "perché in Fp1 e Fp2 siamo andati forte - ha proseguito -, anche se non contano niente e alla fine è sempre difficile leggere bene la performance di tutti perché abbiamo tutti dei livelli di benzina diversi. Però il feeling era buono".

"In qualifica - ha spiegato poi -, non è andato via il feeling, è solo andata via la performance e non ce n'era di più.

Il giro è stato abbastanza buono, però non ce n'era di più.

Peccato, soprattutto qua in Italia, ma domani è la gara, domani credo che ci siano un po' di chance di pioggia, dobbiamo essere sul lato giusto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA