Freestyle e musica classica per l'Orchestra Senzaspine

Freestyle e musica classica: è l'originale binomio che andrà in scena il 18 maggio alle 21 e il 19 alle 17 al Teatro Duse di Bologna in occasione di 'ClassXBattle', il nuovo concerto-spettacolo dell'Orchestra Senzaspine che lancia un'epica sfida tra i più grandi compositori del passato, il tutto rivisitato in chiave hip hop.

A fronteggiarsi fino all'ultima rima, saranno la crew di Beethoven e quella di Mozart. Maestro di cerimonie sarà il direttore Tommaso Ussardi nelle vesti di 'DJrettore'.

Sul palco si vedrà una 'battle' di freestyle in cui il potere della parola farà da contrappunto alle partiture sinfoniche. A dare voce alla crew di Beethoven ci sarà Digiuno, a capitanare la squadra di Mozart sarà, invece, Shekkero, due freestylers e MC.

Tra rime improvvisate, virtuosismi di beatbox, evoluzioni di breakdance e tanti ospiti speciali, il pubblico sarà protagonista della serata accompagnando le esibizioni con la sua approvazione e i suoi suggerimenti ai due contendenti. Le crew saranno rappresentate anche da due gruppi di ballerini, allievi dei corsi professionali di KC Academy, ciascuno guidato da due freestylers che sottolineeranno, con le coreografie della loro breakdance, le personalità dei due compositori. "Essere Senzaspine - dice Ussardi - significa cercare di spingersi oltre i confini di genere, le etichette, avvicinare mondi, culture e generazioni diverse. Sicuramente sarà uno spettacolo per curiosi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA