Rinnovo del contratto, il settore della ceramica in sciopero

Il settore della ceramica in sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo fa nella sua 'capitale', ovvero in quella Sassuolo, in provincia di Modena, che da sempre è il cuore del distretto.

Indetta da Cgil, Cisl e Uil per la giornata di oggi, con le braccia dei lavoratori incrociate otto ore o per l'intero turno di lavoro, la mobilitazione è stata decisa poiché dopo di dieci mesi di trattativa per il rinnovo, denunciano i sindacati, "le distanze sono grandi sia per la parte normativa, si per la parte economica. Sono necessarie la difesa del potere d'acquisto dei salari e la riqualificazione professionale di lavoratrici e lavoratori in un contesto di trasformazione tecnologica e transizione energetica".

Proprio a Sassuolo oggi una manifestazione con corteo in via Radici in Piano ed un presidio davanti alla sede di Confindustria Ceramica.

