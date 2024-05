Calcio: premiato Inzaghi, primo 'mister' piacentino tricolore

Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter neo scudettata, è stato premiato oggi nel salone monumentale di Palazzo Gotico dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi per essere stato il primo piacentino ad aver vinto lo scudetto di Serie A. "Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento - ha detto - perché porto questa terra sempre con me. qui ho le mie radici, la mia famiglia e i miei amici e qui torno spesso, appena posso, ancor di più da quando alleno a Milano".

Prima della consegna del premio da parte del sindaco, Inzaghi ha ripercorso le tappe della sua carriera e della sua vita assieme ai giornalisti di Libertà Giorgio Lambri e Paolo Gentilotti.

A margine dell'evento, il tecnico ha poi parlato anche del suo futuro. "Spero e credo di poter annunciare presto il rinnovo" come allenatore dell'Inter. "Ho trovato un ambiente perfetto per poter lavorare - ha raccontato -: i risultati che abbiamo ottenuto non sono casuali ma frutto della professionalità di tutta l'organizzazione e ovviamente del gruppo solido che si è creato con i giocatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA