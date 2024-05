Rissa con coltello fuori dalla disco, 7 giovani denunciati

Sette giovani, di cui tre minorenni, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri per rissa con uso di coltello, lesioni aggravate e minacce aggravate in seguito a un tafferuglio verificatosi fuori da una discoteca di Godo, nel Ravennate.

I fatti risalgono al 31 marzo scorso: quel giorno verso le 5 i militari erano intervenuti alla stazione ferroviaria di Godo dopo che due giovani avevano contattato il numero di emergenza 112 riferendo di essere stati aggrediti da un gruppo di coetanei. In particolare avevano raccontato di avere trascorso la serata in discoteca e, all'esterno del locale, di avere avuto un diverbio con un gruppo di ragazzi che loro non conoscevano.

La lite sembrava essere finita lì, tant'è che il gruppetto rivale si era allontanato. Ma nel corso di una successiva richiesta di chiarimenti, la situazione era precipitava. Alcuni dei presenti, considerate le lesioni da taglio riportate, erano infine stati accompagnati al pronto soccorso di Lugo. I carabinieri di Godo, grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e all'acquisizione di prove testimoniali, hanno ricostruito l'intera vicenda e raccolto indizi a carico dei sette giovani ora denunciati. Sono in corso ulteriori accertamenti pera identificare i ragazzi non ancora riconosciuti.



