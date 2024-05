Il Bologna espugna Napoli 2-0 e si avvicina alla Champions

Il Bologna espugna il Maradona, battendo 2-0 il Napoli, e fa un ulteriore passo verso la Champions League: i felsinei sono terzi in classifica con 67 punti. I partenopei, in piena crisi, sono ottavi con 51 punti e con il forte rischio di essere anche superati dalla Fiorentina che ha 50 punti ma una partita in meno. L'ottavo posto è attualmente l'ultimo utile per poter giocare almeno in Conference League.

Al Maradona ai rossoblù bastano i primi minuti dell'incontro per aggiudicarsi l'incontro. Segna prima con Ndoye su assist di Odgaard e, poco dopo, con Posch dagli sviluppi di un corner. Per il Napoli si segnalano un rigore sbagliato da Politano e una buona occasione di Osimhen respinta da Ravaglia.

Al termine della partita festa dei tifosi rossoblu, mentre quelli partenopei fischiano sonoramente la squadra di casa.





