Apre il mercato coperto di Coldiretti a Reggio Emilia

Un salotto nel cuore della città per le eccellenze enogastronomiche reggiane. Ha inaugurato stamattina l'atteso nuovo mercato coperto "Campagna Amica del Tricolore" di Coldiretti in Corso Garibaldi 23/B. All'interno dei 350 metri quadrati gli stand di 25 aziende locali che venderanno direttamente i loro prodotti, dall'ortofrutta fresca alle conserve e sottoli, dai salumi alla carne di rossa reggiana e di suino bio, dal Parmigiano Reggiano di rossa reggiana e bio ai formaggi di pecora dell'Appennino, dal pane con farina di grani antichi alla pasta. E inoltre dop del vino e dell'Aceto balsamico tradizionale. Sapori che si potranno gustare anche all'ora dell'aperitivo.

Al taglio del nastro - affollatissimo di cittadini e curiosi che hanno accolto con grande entusiasmo la novità - i vertici di Coldiretti, l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e l'assessora comunale al centro storico Mariafrancesca Sidoli.

"Un punto di incontro importante per le aziende e per i consumatori con una varietà importante dei prodotti per valorizzare ancora di più le eccellenze del nostro territorio.

Siamo fiduciosi della risposta dei cittadini reggiani e dei turisti", ha detto il direttore di Coldiretti, Alessandro Corchia durante la cerimonia-evento presenta dallo storico volto tv Patrizio Roversi. Poi si sono aperte le porte nello spazio che si sviluppa con una pianta a 'T' per 350 metri quadrati dove trovano posto nei rispettivi stand 25 aziende agricole della provincia. Tra cui ce n'è una di eccezione, l'acetaia del campione olimpico di sci Giuliano Razzoli che da quando si è ritirato è presidente del Consorzio dell'Aceto Balsamico Tradizione di Reggio Emilia, dedicandosi a pieno alla sua attività.



