A Ferrara sale studio, biblioteca e studentato da 119 posti

il ministro dell'Universitá e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata oggi a Ferrara dove le è stato illustrato da Comune e UniFe il progetto per una nuova struttura universitaria. Si prevede la realizzazione di sale studio, una biblioteca, sala conferenza e uno studentato da 119 posti letto. La struttura contribuirà anche alla riqualificazione degli storici spazi dell'ippodromo comunale.

L'investimento complessivo è di circa 17 milioni, di cui 13 finanziati dal Mur a valere sulla legge 338/2000. Gli altri fondi arrivano da enti territoriali e Università di Ferrara.

"Stiamo realizzando una politica sull'housing che non era mai stata attuata finora. Realizzare alloggi e finanziare borse di studio significa vera attuazione del diritto allo studio", ha detto il ministro durante la partecipazione all'evento.

Il ministro ha quindi ricordato gli strumenti messi in campo dal Mur per aumentare la disponibilità di studentati. Nelle scorse settimane è stato aperto il bando Pnrr finanziato con 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di 60mila posti letto entro il giugno 2026 e per la cui costruzione è stato anche nominato un commissario ad hoc; la legge 338/2000; un accordo con l'Agenzia del Demanio per accelerare la progettazione su immobili in disuso da riqualificare e riconsegnare alla comunità.

"Per aumentare la disponibilità di posti letto a disposizione degli studenti è fondamentale la collaborazione tra Ministero, Università ed enti territoriali. Occorre fare network", ha concluso Bernini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA