A Bologna il Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition 2024

Dopo il successo della prima edizione, il Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition, progetto di residenze artistiche diffuse nei sei Distretti culturali dell'area metropolitana del Comune di Bologna ritorna ancora con sei artisti selezionati tra 86 candidature provenienti da tutta Italia che sono già in città e pronti ad insediarsi nelle rispettive sedi dei Distretti a loro assegnati per iniziare il lavoro.

Nato dall'esperienza del Nuovo Forno del Pane, promosso nel 2020 dal MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna per supportare la comunità artistica durante l'emergenza Covid offrendo loro uno spazio di ricerca e produzione, il Nuovo Forno del Pane Outdoor edition 2024 darà agli artisti selezionati anche quest'anno la possibilità di sviluppare progettualità artistiche individuali e condivise, interagendo con i territori, persone e luoghi, in cui saranno ospitati fino al 28 luglio prossimo.

Curato da Lorenzo Balbi, direttore del MAMBo, il progetto è diventato permanente creando così una sorta di ampia e diffusa città creativa e culturale. I sei artisti risiederanno e lavoreranno in strutture messe a disposizione nei Comuni dei sei Distretti culturali, con la possibilità, quindi, di vivere, lavorare, produrre opere e dar vita a progetti artistici per favorire la formazione di comunità creative e la conoscenza del territorio cittadino. In occasione del 60/o anniversario della morte di Giorgio Morandi, poi, il Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition 2024 ha riservato, in rappresentanza del Distretto culturale Montagna, uno spazio di lavoro presso i Fienili del Campiaro, nel Comune di Grizzana Morandi, luogo molto amato e spesso riprodotto dal pittore bolognese nella sua prolifica produzione artistica. La novità si inserisce nell'ambito del Tavolo Morandi, che valorizza l'universo del maestro attraverso la realizzazione di eventi e la proposta di itinerari nei luoghi da lui vissuti. Durante il periodo di residenza, gli artisti, che riceveranno un regolare stipendio, saranno coinvolti in approfondimenti dedicati alle loro ricerche individuali, interagendo fra loro e coinvolgendo le comunità con laboratori aperti. Al termine, una pubblicazione testimonierà e restituirà l'esito del progetto.



