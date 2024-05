Premio Letteratura Ragazzi, i vincitori della 45/a edizione

'Chi vuole diventare detective?' di Pablo De Santis (Parapiglia editore) per la scuola primaria, 'L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise' di Dan Gemeinhart (Giralangolo) per la scuola secondaria di primo grado, 'Carme Solé Vendrell' con le illustrazioni del libro 'La crociata dei bambini' (Orecchio Acerbo), Franco Matticchio con 'Bambini nascosti' (Vanvere) per la miglior narrativa illustrata: sono i vincitori della 45/a edizione del Premio Letteratura Ragazzi 'Premia chi scrive, vince chi legge!', ideato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento (Ferrara). Una Menzione speciale è andata a Vanvere edizioni per le opere 'Amicizie Per Posta Ordinaria' di Axel Scheffler, traduzione di Alessandra Valtieri, e 'Bambini Nascosti' di Franco Matticchio Nato nel 1978, il Letteratura Ragazzi si distingue non solo per essere l'unico Premio italiano ad aver avuto Gianni Rodari come primo ed unico presidente di giuria, ma anche per essere l'unico con una Giuria Popolare formata da oltre 14.000 bambini e ragazzi di tutt'Italia e anche con qualche scuola italiana all'estero. Quest'anno quattro giorni di Festival - che dal 2011 si sviluppa attorno alla manifestazione - hanno visto protagonisti oltre duemila ragazzi, che hanno preso parte a 30 eventi, dallo spettacolo di apertura di Luigi Dal Cin, passando per decine di incontri con gli autori nelle scuole, fino ai numerosi laboratori e seminari per insegnanti. Il Festival ha rappresentato la conclusione di un anno di lavoro, una vera e propria Festa della "letteratura" che ha visto coinvolte case editrici, autori e pubblico.



