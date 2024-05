Presentato il Parma Ladies Open 2024 con Bouzkova e Wang

È stata presentata stamattina la quarta edizione del Parma Ladies Open, torneo di tennis femminile che tra le vincitrici annovera Coco Gauff e che ha visto scendere in campo anche Serena Williams e Maria Sakkari.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Michele Guerra e il capo della segreteria politica della presidente della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi.

A scendere in campo per questa quarta edizione, che si terrà dal 13 al 18 maggio, ci sono 32 titoli del circuito femminile compreso uno Slam. L'entry list, ancora soggetta a variazioni, vede una lunga lista di tenniste della Top 100 e annovera anche le azzurre Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Le prime due teste di serie saranno le numero 35 e 42 Wta, Marie Bouzkova e Xinyu Wang. Con loro ci sarà anche una campionessa Slam ed ex numero 4 del mondo: la statunitense Sofia Kenin, vincitrice dell'edizione 2020 degli Australian Open e finalista del Roland Garros nello stesso anno.

"Sarà un'occasione di crescita per lo sport in città. Un momento aggregativo straordinario", commenta il sindaco Michele Guerra.



