ioleggoperché, 116mila libri donati dagli editori nel 2023

Sono 116.000 i libri donati dagli editori per l'edizione 2023 di #ioleggoperché, l'iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori. I volumi, in arrivo entro il mese di maggio, vanno ad aggiungersi ai 482.749 già donati dai cittadini durante la campagna di novembre. Altri 4.000 sono diretti in Emilia-Romagna per i 61 Comuni coinvolti nell'alluvione dello scorso maggio: la donazione aggiuntiva è stata decisa per aiutare la ricostruzione delle biblioteche scolastiche danneggiate e si inserisce nel progetto più ampio di sostegno ai contesti più fragili.

Si chiude così, con questa ultima fase di contributo l'ottava edizione del progetto che ha visto donati complessivamente oltre 600.000 nuovi libri e coinvolti più di 3,9 milioni di studenti, 25.394 scuole, 330 nidi e 3.609 librerie.

"Se oggi #ioleggoperché è in grado di portare nelle scuole più di 600.000 libri in un solo anno è grazie al coinvolgimento e al sostegno di tanti in una rete che continua a crescere: cittadini, editori, Istituzioni, media. Come Associazione Italiana degli Editori - ha detto il presidente di Aie Innocenzo Cipolletta - siamo orgogliosi di aver avviato un progetto che oggi è patrimonio del Paese, un appuntamento che è sempre più una festa del libro che si ripete anno dopo anno nelle scuole e nelle librerie e che nasce da una coprogettazione con tutta la filiera. Creare relazioni durature tra la cittadinanza, la scuola, la libreria, la biblioteca è il grandissimo valore di questa iniziativa".

Sono state anche selezionate le dieci scuole vincitrici del contest 2023 tra le 595 partecipanti. Due scuole dell'infanzia, tre scuole primarie, tre scuole secondarie di I grado e due scuole secondarie di II grado sono state giudicate le migliori nel raccontare con immaginazione e creatività il tema scelto quest'anno per promuovere le donazioni, Diventare grandi con i libri. A loro sarà destinato un buono d'acquisto ciascuno del valore di 1.000 euro, da spendere in nuovi libri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA