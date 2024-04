Serie A: Fiorentina-Sassuolo 5-1

La Fiorentina vince, stravince, per 5-1 contro il Sassuolo e agguanta il Napoli all'ottavo posto in classifica, con i viola che devono recuperare la gara contro l'Atalanta. Una gara dove il risultato dice tutto, con la Fiorentina padrona del campo dall'inizio alla fine. E il passivo per il Sassuolo poteva essere ancora più ampio se i viola fossero stati più precisi. Il match winner è stato Nico Gonzalez, entrato a inizio ripresa al posto di Ikoné e autore di una doppietta. Nella Viola a segno anche Sottil, Martinez Quarta e Barak, per il Sassuolo gol della bandiera di Thorstvedt.





