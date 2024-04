Nel Ferrarese un'opera permanente per Mastroianni e Symeoni

"Permette? Sandro Symeoni", il titolo dell'installazione permanente dedicata al cartellonista cinematografico Sandro Simeoni e all'attore Marcello Mastroianni, prende le mosse da "Permette? Rocco Papaleo", celebre film di Ettore Scola. L'opera, una maxi-grafica di cinquanta metri quadrati, è stata realizzata da Luca Siano nell'ambito del Symeoni Festival, evento da lui diretto che si svolge a Migliarino (Ferrara) per ricordare il cartellonista originario proprio di quel paesino.

L'installazione, inaugurata questa mattina, è stata ideata e realizzata da Siano in collaborazione con la filiera creativa Ferrara La Città del Cinema e con il Comune di Fiscaglia.

"Un'opera dal valore storico e simbolico. Le grandi dimensioni e i colori brillanti danno forza ai volti raffigurati. La mano tesa all'accoglienza sembra un incoraggiamento, un invito a raggiungere Migliarino. Symeoni - afferma l'autore - partì da lì per inseguire i suoi sogni e oggi ritorna con questa grafica coloratissima".

Il film di Scola non è stato scelto a caso, fu proprio Symeoni a realizzare il manifesto del lungometraggio. "Questa installazione rappresenta un omaggio sia al cartellonista ferrarese sia a Mastroianni, di cui quest'anno ricorrono i cent'anni dalla nascita", ha sottolineato Stefano Muroni, fondatore e presidente di Ferrara La Città del Cinema.

Soddisfatto Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia, che ha detto che l'opera si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione di Symeoni e del suo operato.



