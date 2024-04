Rapina a Casa Cervi, Coop Alleanza 3.0 stanzia un contributo

Coop Alleanza 3.0 ha deciso di stanziare un contributo straordinario per Casa Cervi dopo la "incresciosa aggressione con furto" che ha subito al termine della festa della Liberazione come segno di "solidarietà concreta".

La cooperativa, ha spiegato il presidente Mario Cifiello "risponde all'appello di Legacoop Emilia Ovest e sarà al suo fianco con un contributo straordinario a suo sostegno"- Coop Alleanza 3.0 "è da molto tempo socia di Casa Cervi e continuerà - ha assicurato - a sostenere le sue attività sia direttamente che attraverso le iniziative promosse dai suoi soci per Casa Cervi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA