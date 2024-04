Torna Internazionale Kids, festival di giornalismo per bambini

Dal femminismo all'ambiente, dai diritti all'economia, dalla politica alla tecnologia, con uno sguardo sempre rivolto all'attualità, dalla Palestina al continente africano, dai cambiamenti climatici all'intelligenza artificiale e alle questioni di genere. Arriva la nuova edizione di Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini, che torna dal 10 al 12 maggio. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è promossa dall'omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni, ed ha un programma ricchissimo di appuntamenti organizzati da Internazionale Kids, dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani.

La tre giorni dedicata al giornalismo per i più piccoli sarà un viaggio anche tra linguaggi diversi, dal cinema alla musica e alla scrittura, passando per i podcast sull'attualità dedicati e molti incontri fruibili anche in Lis, la lingua dei segni italiana.

Tra gli appuntamenti da non perdere l'incontro con la giornalista del Post ed esperta di questioni di genere e movimenti delle donne, Giulia Siviero, per ragionare sul fatto che gli stereotipi di genere colpiscono anche gli uomini, ma è possibile liberarsene. C'è anche il l focus sulla bambola Barbie si cercherà di analizzare quanto quel giocattolo sia anche uno specchio per capire quanto è cambiata la società negli anni. La scrittrice Valentina Torrini interverrà su cinema e femminismo presentando una guida pratica per riconoscere stereotipi e cliché, mentre Barbara Leda Kenny, esperta in politiche di genere, parlerà di attività di cura, spesso svolto dalle donne, e si chiederà se è giusto che sia gratuito. In tema di diritti anche l'incontro Italiani di fatto per parlare di circa un milione di bambini che ancora sono esclusi dal diritto di cittadinanza.

Paola Borrione, direttrice di ricerca e presidente della Fondazione Santagata, istituto pioniere nello studio dell'economia della cultura, racconterà come i cambiamenti climatici stanno influendo sul nostro modo di viaggiare. Ma un focus sul clima, offrirà spunti per passare dall'ecoansia all'ecoserenità e trasformare la preoccupazione per la crisi climatica in uno stimolo positivo ad agire e attivarsi. Non Buttarlo! sarà invece l'incontro che proporrà espedienti geniali e ricette per ridurre gli sprechi in cucina, risparmiare e far bene al pianeta, in compagnia di Alessio Cicchini, noto al pubblico dei social come @rucoolaaa, esperto di spreco alimentare e cucina vegetariana. E di inquinamento e scarsità di cibo, si parlerà anche all'incontro dedicato all'Africa.

Pronti all'ascolto, sarà invece il titolo della rassegna di podcast con storie dall'Italia e dal mondo scelte in collaborazione con Radiopapesse. L'attualità sarà anche al centro dell'incontro con Catherine Cornet, giornalista che collabora con Internazionale, in cui si parlerà della lunga storia del popolo palestinese.

Immancabile la presenza al festival di scrittori e scrittrici.

L'appuntamento con Come si diventa scrittore è un incontro per scoprire il fascino della scrittura e la magia di inventare storie, con il giornalista e scrittore Luigi Garlando. Ci sono poi gli incontri l'autrice svedese per ragazzi Jenny Jägerfeld che presenterà il libro Grande, Bro! in cui racconta la storia di un ragazzo trans, o con la scrittrice italiana-singalese Nadeesha Uyangoda, autrice del libro L'unica persona nera nella stanza, sul tema dei diritti attraverso lo sport. Sempre per aspiranti scrittori anche la presentazione del libro Viaggio oltre l'ignoto: prendi una mente umana e un'intelligenza artificiale, fornisci loro le stesse indicazioni e chiedi di scrivere una storia. Con Operazione elezione, si progetteranno invece manifesti elettorali con idee favolose per l'Italia e l'Europa. E poi, tra le tantissimi altre proposte, anche un focus sui nostri peli: perché leoni e marmotte non si depilano e invece gli esseri umani sì? Un laboratorio che cerca il pelo nell'uovo, a cura di Fammi capire, il progetto sulle rappresentazioni dei corpi e della sessualità nei libri per ragazzi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA