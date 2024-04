Al Comunale di Bologna dal 26 aprile torna Tosca di Puccini

Dopo l'inaugurazione con Manon Lescaut, il Teatro Comunale di Bologna torna ad omaggiare Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa con uno dei suoi più amati capolavori, Tosca. Si tratta dello spettacolo del regista Giovanni Scandella che ha debuttato la scorsa estate, e poi portato in tournée in Giappone, ora ripreso dal 26 al 30 aprile (4 recite) al Comunale Nouveau prima di far tappa il 12 e 14 maggio al Maifestspiele di Wiesbaden in Germania. Sul podio in tutte queste occasioni Oksana Lyniv, che torna a dirigere l'Orchestra e il Coro bolognesi dopo il recente debutto al Metropolitan di New York in un altro titolo pucciniano: Turandot.

Sul palco gli stessi protagonisti dello scorso anno, il soprano Carmen Giannattasio nel ruolo della celebre cantante Floria Tosca e il tenore Roberto Aronica nei panni del pittore Mario Cavaradossi. Nuovo è invece il baritono Gabriele Viviani impegnato in quelli del terribile barone Scarpia, capo della polizia. Nella recita del 30 aprile, Oksana Lyniv cederà la bacchetta a Serhii Nesteruk. Il Coro del Tcbo è istruito da Gea Garatti Ansini, mentre quello di Voci Bianche è preparato da Alhambra Superchi. Le scene sono di Manuela Gasperoni, i costumi di Stefania Scaraggi e le luci di Daniele Naldi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA