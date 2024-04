Restaurato monumento funebre fabbro nella Certosa di Bologna

Il fabbro municipale Gaetano Simoli è stato il primo lavoratore, a fine Ottocento, ad aver avuto accesso a una sepoltura monumentale nella storia della Certosa di Bologna, assieme alla moglie Liberata Morini. Oggi, nell'imminenza del Primo Maggio, festa del lavoro, nel Pantheon del Cimitero è stato presentato il restauro della tomba, durato sette mesi. Il delicato intervento conservativo è stato finanziato da Bologna Servizi Cimiteriali con 27mila euro, eseguito dal Laboratorio di Restauro Ottorino Nonfarmale, e si è svolto sotto la supervisione della soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con la collaborazione del settore Musei Civici del Comune di Bologna.

La scultura in marmo, situata nel Chiostro VII, è stata realizzata da Tullo Golfarelli (Cesena, 1852 - Bologna, 1928), tra i principali protagonisti della scultura bolognese tra Otto e Novecento, ed è nota come uno dei capolavori più celebri e iconici presenti all'interno del complesso monumentale della Certosa. L'intervento ha consentito di restituire al pubblico il prezioso monumento che si stava deteriorando a causa dell'inquinamento atmosferico e dell'insediamento di muschi e licheni nelle porosità del marmo. La tomba con l'imponente effige del fabbro, che raffigura l'uomo con tenuta e attrezzi da lavoro, si erge come emblema eloquente della dignità artigiana e del più autentico saper fare: la scultura, così celebre da essere lodata perfino da Giovanni Pascoli nel 1906, testimonia l'ispirazione dell'artista, ma anche il suo impegno nei confronti degli ideali progressisti e di lotta di classe cui era fortemente legato. L'opera fu commissionata per volontà testamentaria dello stesso Gaetano Simoli, che con il suo lavoro acquisì una modesta agiatezza, risparmiando quanto necessario per realizzare il sogno di un monumento che ne tramandasse la memoria ai posteri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA