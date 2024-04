Rugby: Sei Nazioni donne; Italia-Scozia 10-17

La Scozia batte 17-10 (7-7) l'Italia allo Stadio Lanfranchi di Parma in una partita della quarta giornata del Sei Nazioni donne.

La nazionale del ct Giovanni Raineri è quindi sconfitta di misura, con la Scozia che marca due mete nel secondo tempo e scappa via nel punteggio, in una partita estremamente equilibrata. Le azzurre avevano aperto le marcature al 32' con una meta di D'Incà trasformata da Rigoni, a cui aveva risposto prontamente la Scozia con la 'Player of the Match' Skeldon.

Nella ripresa sale la pressione delle ospiti, a segno in rapida successione con Orr e Rollie. Il piazzato trasformato nel finale da Rigoni vale il punto di bonus difensivo per l'Italia.

La squadra di Raineri paga le tante occasioni sprecate palla in mano e dovrà giocarsi tutto in Galles, nell'ultima giornata di questo Sei Nazioni femminile 2024: adesso la Scozia è terza in classifica a 8 punti, con Irlanda e Italia che inseguono a 6.





