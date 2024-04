Bonaccini, M5s si unisca al Pd per salvare la sanità pubblica

"Invece di continuare a litigare per uno zero virgola di voti in più, perché il M5s e, aggiungo, tutti gli altri partiti di opposizione a questo governo, non si uniscono a noi in una grande battaglia per salvare la sanità pubblica?". Lo dice Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, rilanciando l'appello più volte lanciato negli ultimi mesi da Romano Prodi.

"Cosa deve accadere ancora? - si chiede Bonaccini - La destra sta smantellando il servizio sanitario nazionale. In pochi mesi sono esplose le assicurazioni private, medici e infermieri, a causa di salari troppo bassi e di turni massacranti, emigrano verso il privato o cambiano lavoro. Presto potrà curarsi solo chi ne avrà le possibilità economiche. Serve una grande mobilitazione, perché ormai è un'emergenza nazionale. Dobbiamo batterci per riaffermare che il diritto alla salute deve essere garantito a chiunque, ad un povero esattamente come ad un ricco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA